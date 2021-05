Kleiner Hund wurde zum Retter in der Not

Beim Spazierengehen mit ihrem Vierbeiner dürfte eine 55-jährige Braunauerin ausgerutscht und über eine steile Uferböschung in Richtung Inn gestürzt sein.

Aus eigener Kraft konnte sich die Innviertlerin nicht mehr aus ihrer heiklen Lage befreien, aber ihr Hund bellte so lange und laut, bis Anrainer aufmerksam wurden und die Einsatzkräfte alarmierten. Neben Polizei und Rotem Kreuz war auch die Freiwillige Feuerwehr Braunau mit 15 Personen vor Ort, um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. "Das war nicht ganz einfach, weil es an der Stelle, wo die Frau abgestürzt ist, sieben bis acht Meter steil nach unten geht. Zwei Mann und der Notarzt sind an Seilen gesichert zu der Frau hinabgestiegen, um ihr zu helfen und sie zu stabilisieren", sagt Klaus Litzlbauer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Braunau.

Weil das Gelände zu steil war, um die 55-Jährige an Land nach oben zu ziehen, kam auch ein Arbeitsboot der Feuerwehr zum Einsatz. Dieses nahm die Gestürzte auf und brachte sie zum rund 350 Meter entfernten Bootshaus der Feuerwehr. Von dort aus wurde die Braunauerin, die leicht unterkühlt, aber ansonsten unverletzt war, zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Nicht der erste Absturz

Vor einigen Jahren gab es an der Uferstraße in Braunau einen ganz ähnlichen Vorfall, damals konnte der Verunglückte allerdings über das Gelände nach oben gezogen werden. "Bei dem aktuellen Vorfall wäre das nicht möglich beziehungsweise einfach zu gefährlich gewesen. Deshalb haben wir uns für die Bergung mit dem Arbeitsboot entschieden", sagt Feuerwehrkommandant Litzlbauer, der gemeinsam mit seinen Kameraden gut eine Stunde lang im Einsatz war. (elha)