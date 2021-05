Kleiner Grenzverkehr noch nicht möglich

Tatsächlich müssen sich die Österreicher aber voraussichtlich noch bis 19. Mai gedulden, wie es aus dem Gesundheitsministerium heißt. Denn: Die Einreisequarantäneverordnung gilt weiterhin. Wer die Grenzen passiert, muss einen der bekannten Ausnahmegründe (Pendler, regelmäßige Besuche, unaufschiebbare Gründe, Anm.) an der Grenze glaubhaft machen können. Einreisende, die nicht unter die Ausnahmeregeln fallen, müssen einen negativen Test vorweisen können und sich in eine zehntägige Quarantäne begeben, bestätigt Andrea Zefferer vom Gesundheitsministerium. Weiterhin gilt wie bisher auch die Registrierungspflicht.

Nur auf bayerischer Seite ist mit heute 0:00 Uhr eine Allgemeinverfügung in Kraft getreten, nach der Personen, die sich bis zu 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stunden in den Freistaat Bayern einreisen, von der Quarantänepflicht ausgenommen sind. In Österreich gibt es derzeit noch keine Änderungen, heißt es vom Land Oberösterreich.

„Es liegt uns derzeit weder eine Aufhebung, noch eine Änderung der aktuellen Gesetzeslage zur Einreiseverordnung des Bundesministeriums vor“, sagt Krisenstabsleiterin Carmen Breitwieser und ersucht vor allem Bewohner im Grenzgebiet dringend von Einkaufsfahrten ins jeweilige Nachbarland abzusehen.

Über den Umstand, dass auf österreichischer Seite noch keine neue gesetzliche Regelung für den kleinen Grenzverkehr zwischen Österreich und Bayern vorliegt, ist Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer verärgert. Während Bayern bereits die Quarantäne-Regelung aufgehoben hat, herrschte heute an der Grenze zwischen Oberösterreich und Bayern Verwirrung und teils Ratlosigkeit:

„Von medialen Ankündigungen haben die Pendler/innen nichts. Was es braucht, sind rasche und verlässliche Regelungen. Ich erwarte mir vom zuständigen Gesundheitsministerium, dass unverzüglich eine neue Verordnung erarbeitet wird.“