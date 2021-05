Kleiner Grenzverkehr nach Bayern ab Mittwoch wieder möglich

Und plötzlich ging es doch ganz schnell: Am Dienstag trafen sich Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder und der österreichische ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz in München. Beim anschließenden Pressestatement dann die große Überraschung für das Grenzgebiet: Ab Mittwoch ,12. Mai, ist der kleine Grenzverkehr wieder erlaubt. „Besuche bei Freunden und Familien und Einkaufen ist wieder möglich“, sagte Söder. Kurz sprach von einer „unglaublichen Verwobenheit der Menschen im Grenzgebiet, für die die Grenze keine Rolle spielt.“

Sowohl Bayern als auch Österreich werden in Kürze auch wieder touristische Angebote machen. In Österreich will den Tourismus am 19. Mai öffnen. Bayern hatte das für den 21. Mai angekündigt. Österreich wies am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 auf, Bayern lag bei 116.

Erleichtert ist man dementsprechend im Innviertel und den angrenzenden bayerischen Landkreisen. Mehr Infos folgen.