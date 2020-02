Kleine Schwester verprügelt: 30-Jähriger in Ried vor Gericht

Außerdem dürfte er ihr oder einer anderen Schwester das Handy abgenommen haben, den Facebook-Account gehackt und darüber anzügliche Nachrichten sowie Nacktfotos verbreitet haben. Ein Urteil ist für den Abend geplant.

Am schwersten wiegt der Vorwurf der absichtlich schweren Körperverletzung, worauf zwischen ein bis zehn Jahre Haft stehen. Das Opfer soll die 16-jährige Schwester gewesen sein, die der Bruder laut Anklage getreten, geschlagen und an den Haaren gezogen habe. Danach drohte er ihr offenbar mit vorgehaltenem Messer: "Ich kürze dir deine Zunge".

Grund für den Gewaltausbruch dürfte eine vorangegangene Aussage des Mädchens bei der Polizei gegen den Angeklagten gewesen sein. Dieser hingegen meinte vor Gericht: "Ich habe nichts gemacht". Ein Video zu jenem Vorfall im Dezember des Vorjahres, das im Anschluss an seine Befragung gezeigt wurde, bestätige jedoch die Übergriffe auf die Schwester.

Dem 30-jährigen Österreicher, der im Kosovo geboren wurde, wird auch zur Last gelegt, eine andere Frau, scheinbar seine Ex-Lebensgefährtin, gestalkt zu haben. Beide dürften im Zuge dessen auch einmal handgreiflich geworden sein, weshalb auch die Frau auf der Anklagebank saß. Sie wurde am Nachmittag befragt. Dann sollten auch noch die Hintergründe zur Causa rund um die per Facebook verschickten Fotos beleuchtet werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.