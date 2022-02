Kleine Lockerungsschritte bei Maskenpflicht an Schulen

Am vorläufigen Höhepunkt der Omikron-Welle (siehe dazu Bericht auf Seite 4) und kurz vor den Wiener Semesterferien wartete Bildungsminister Martin Polaschek (VP) gestern mit guten Nachrichten für Schüler auf: Zumindest teilweise werden die Maskenregeln gelockert.

Schon ab Montag fällt die Maskenpflicht im Turnunterricht. Die Regelung des Bildungsministeriums hatte zuletzt viel Unverständnis ausgelöst, da das Gesundheitsministerium für Vereinssport keine Maskenpflicht vorsieht und dadurch die kuriose Situation entstanden war, dass Schüler vormittags im Turnunterricht Masken tragen mussten, wenn sie nachmittags mit einem Sportverein im selben Turnsaal sportelten, aber nicht (siehe dazu auch OÖN-Bericht aus der Vorwoche im Faksimile). Am sichersten sei weiterhin, draußen zu turnen, mahnte Polaschek.

Eine Woche später – also eine Woche vor den Semesterferien in Oberösterreich – wird die Maskenpflicht für Volksschüler gelockert: Sie dürfen den Mund-Nasen-Schutz am Platz ablegen. In Absprache mit Experten könne man trotz der hohen Infektionszahlen "in diesen zwei sensiblen Bereichen einen ersten Schritt Richtung Normalität setzen", sagte Polaschek. Weitere Lockerungen wollte er noch nicht in Aussicht stellen: Die Sicherheitsphase gilt zumindest bis 28. Februar. Dann werde die Lage "neu bewertet".

Für die Ferien bekommen alle Schüler zwei Antigen-Tests mit. Schon ab nächster Woche erwartet Polaschek den reibungslosen Ablauf der zwei wöchentlichen PCR-Tests an Schulen. Dass dies nicht schon längst der Fall sei, kritisierte Lehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger als "inakzeptabel". Die geplanten Lockerungen begrüßte er.

Mit den Schultests hatte es seit der Neuvergabe ans Tauernklinikum massive Probleme gegeben, dass es nun auch eine Razzia beim Labor gegeben hat, bringt weitere Unsicherheiten.

Oberösterreichs Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) begrüßte die Lockerungen. Damit diese Freiheit "nicht zum Quarantäne-Bumerang wird", müsse aber vorsichtig damit umgegangen werden, und alle bestehenden Regeln müssten beachtet werden. Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger reagierte zurückhaltend, die Gesundheit der Schüler stehe im Fokus. Dass mit möglichen Lockerungen "bei den Jüngsten begonnen wird", begrüße man aber.