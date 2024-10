"Klassisches Oktoberwetter" am Wochenende erwartet

"Recht typisches Oktoberwetter" erwarten die Meteorologen der Geosphere Austria für die nächsten Tage. Der heutige Samstag beginnt mit Nebel. Dieser kann sich in Gebieten wie dem Innviertel oder dem Seengebiet auch hartnäckiger halten, es kann den ganzen Tag trüb bleiben.

In anderen Teilen des Bundeslandes, etwa im Mühlviertel und im Zentralraum, sollten sich die Nebelfelder aber grundsätzlich auflösen, stattdessen wird die Sonne scheinen. Höchsttemperaturen bis 19 Grad sind möglich, vor allem in den sonnigeren Gebieten.

Ähnlich mild bleibt es auch am Sonntag. Zwar ist am Vormittag wieder Nebel möglich, dieser soll sich aber im Laufe des Tages verziehen. Wo er sich auflöst, bleibt es mild und die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad. Damit sei man leicht über den durchschnittlichen Temperaturen für diese Jahreszeit, heißt es von der Geosphere.

Mix aus Sonne und Nebel

Auch der Start in die neue Woche ist von einem Mix aus Nebel und Sonne gekennzeichnet. Gerade an den Vormittagen kann das Wetter typisch herbstlich eher nebelverhangen sein. Dort, wo sich die Sonne aber durchsetzt, sind Temperaturen von bis zu 20 Grad möglich.

Ein kurzer Temperatureinbruch ist laut den Meteorologen diese Woche am Mittwoch zu erwarten. Schon in der Nacht auf Mittwoch sollen leichte Regenschauer durch das Bundesland ziehen, die sich auch tagsüber halten können. Zu erwarten ist laut den Vorhersagen ein nass-trüber Tag mit Höchsttemperaturen um die 15 Grad.

Der Föhn, der in den letzten Tagen für milde Temperaturen gesorgt hat, schwächt sich unterdessen ab. Auch in den Bergen sei kein weiterer Sturm zu erwarten, so die Prognosen. Nach dem Mittwoch soll es aber wieder trocken werden. Der Rest der Woche wird dann vermutlich weitergehen, wie sie begonnen hat. Ein Mix aus Nebel und Sonne mit Temperaturen bis zu 18 Grad bringen weiterhin "klassisches Oktoberwetter" nach Oberösterreich.

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer

