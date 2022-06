Fünf Jahre nach erfolgreicher Aufnahmeprüfung schien Franz Meißls Schulkarriere am Rieder Gymnasium schon wieder vorbei. Im September 1943 erreichte den heute 94-Jährigen der Einberufungsbefehl zu den Luftwaffenhelfern.

Als er am 5. Jänner 1944 in die Artilleriekaserne nach Linz einrücken musste, war Meißl gerade 15 Jahre alt geworden. Es folgten viele Monate der Unsicherheit und Zweifel, bis er am 6. Mai 1945 durch "glückliche Umstände", wie er heute sagt, wieder nach Hause kam. Die Schule wollte Meißl nicht aufgeben.

"Es folgten zwei Jahre, in denen wir das ganze versäumte Bildungsgut im Eilverfahren nachgereicht bekamen", sagt er. 1947 maturierte Meißl schließlich – und traf nun, 75 Jahre später, wieder auf drei ehemalige Klassenkameraden.

Franz Meißl, Elfriede Hofmann, Josef Hofmann und Ekhard Marcinkiewicz besuchten gemeinsam die 100-Jahr-Feier des Rieder Gymnasiums und wurden dort von mehr als 1000 Besuchern würdig empfangen. Josef Hofmann blieb der Schule nach seiner Matura 1947 eng verbunden: Er war dort viele Jahre lang Lehrer und auch provisorischer Leiter. Seine Frau Elfriede war damals zeitweise seine Klassenkollegin, maturierte aber ein Jahr später, 1948.

"Wir sind in engem Kontakt mit unseren Jubelmaturanten, Herr Marcinkiewicz beteiligt sich momentan als Autor für unsere Festschrift und ist fleißig in der Stadt Ried unterwegs", sagt Andreas Hofinger, Schulleiter des Rieder Gymnasiums.

Einigen unter den Fußballanhängern im Innviertel wird der Name Josef Hofmann ohnehin noch in Erinnerung sein: In der Nachkriegszeit war Hofmann, auch "Bärli" genannt, Spielgestalter bei der SV Ried. 1951 beendete Hofmann seine Karriere, scheiterte mit der SVR nur knapp am Landesliga-Aufstieg.