Kirschenfest in Scharten muss abgesagt werden

Das Risiko ist Martina und Hermann Steiner, auf deren Hof die Veranstaltung stattgefunden hätte, zu groß. Sollte ein Covid-Fall auftreten, stünden der ganze Betrieb, der Kirschenverkauf ab Hof und die Lieferung an den Handel still. Dieses Risiko will das Landwirtepaar nicht eingehen.

In der Scharten sind neben den Kirschen auch die ersten Marillen bereits reif. Der Ab-Hof-Verkauf läuft, geöffnet sind am Sonntag natürlich auch die Schartner Obsthöfe, die am Kirschenfest mitgewirkt hätten. Das sind neben Steiner Edelobst auch der Firlingerhof, der Meindlhumer- sowie der Kronbergerhof.