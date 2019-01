Kirchliche Ehe für homosexuelle Paare? Evangelische Pfarren stimmen ab

LINZ / WIEN. Entscheidung soll in Synode am 9. März fallen – das Thema polarisiert Pfarren im Land

Gleichgeschlechtliche Paare könnten bald auch evangelisch heiraten. Bild: (OÖN/Elsner)

Nach der standesamtlichen Trauung könnte gleichgeschlechtlichen Paaren bald auch die kirchliche Ehe offen stehen. Zumindest in der Evangelischen Kirche AB in Österreich.

"Wir machen uns auf den Weg, die kirchliche Trauung für homosexuelle Paare einzuführen", sagte Michael Bünker, evangelischer Bischof in Österreich, bei der Synode im Dezember, einer Art evangelischem Kirchenparlament. Zeitgleich spielten die 63 Vertreter der Synode den Ball an die 194 österreichischen Pfarrgemeinden zurück, damit diese eine Stellungnahme zur "Ehe für alle" abgeben können, bevor am 9. März bei der nächsten Synode eine endgültige Entscheidung fallen soll.

Neun Pfarren stimmten bereits ab

Seither hat es in neun von 34 evangelischen Pfarrgemeinden in Oberösterreich "offene Diskussionen" und Abstimmungen über die Frage gegeben, ob homosexuelle Paare kirchlich getraut werden sollen. Wie stark das Thema polarisiert, zeigen die jeweils einstimmigen Beschlüsse in den Pfarrgemeinden Vorchdorf/Stadl-Paura sowie Leonding. "Die Ehe für alle findet keine Grundlage im christlichen Glauben und wäre eine bedenkliche Anbiederung an den Zeitgeist", sagt Georg Breckner, seit 18 Jahren Vorsitzender des Pfarrgemeinderats in Vorchdorf/Stadl-Paura, der sich einstimmig gegen die kirchliche Trauung von Homosexuellen aussprach.

Umgekehrt votierte der Pfarrgemeinderat Leonding. "Wir haben ausführlich diskutiert und sind alle zur Einschätzung gelangt: Gleichgeschlechtliche Paare sollten kirchlich heiraten dürfen", sagt Pfarrer Gernot Mischitz.

Leonding und Vorchdorf/Stadl- Paura zeigen die Zerreißprobe, vor der die evangelische Kirche zwischen liberalen Stadt- und konservativen Land-Pfarren sowie zwischen Jungen und Älteren steht.

Auch in Eferding und Marchtrenk sprach sich der Pfarrgemeinderat klar gegen die Ehe für alle aus. "Mir geht es um den Begriff Ehe – der passt nur zu Mann und Frau", sagt Johannes Hanek, evangelischer Pfarrer in Eferding.

In der Pfarrgemeinde Linz-Innere Stadt steht die Abstimmung noch bevor. "Erste Gespräche zeigen, dass wir im Oberösterreich-Vergleich eine große Offenheit für die Ehe für alle haben. Das ist für mich als Pfarrerin wohltuend", sagt Pfarrerin Veronika Obermeir-Siegrist. "Wir sollten dankbar sein, dass es Menschen so ernst miteinander meinen, dass sie ihre Bindung vor Gott mit der Eheschließung vertiefen möchten."

Kirchliche Segnung

Skeptisch ist dagegen der Leiter der evangelischen Diözese Oberösterreich, Superintendent Gerold Lehner. "Ich anerkenne, dass auch gleichgeschlechtliche Paare einander lieben. Seit dem Jahr 2007 können sie bei uns kirchlich gesegnet werden", sagt er. Jedoch könne er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, dies als Ehe zu definieren. "Hier sind die Aussagen der Bibel zu klar", sagt Lehner.

"Das österreichische Recht sieht vor, homosexuelle Paare nicht mehr zu diskriminieren. Und die Kirche sollte hier auch die Liebe in den Vordergrund stellen", sagt dagegen Obermeir-Siegrist.

"Ehe für alle" in Österreich und Europa

Die Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses (AB) ist in Österreich mit rund 278.000 Mitgliedern die viertgrößte Glaubensgemeinschaft nach den Katholiken (5 Mio.), orthodoxen Christen (775.000) und Muslimen (700.000).

In Oberösterreich gibt es etwa 48.500 evangelische Christen AB sowie 500 nach Helvetischem Bekenntnis (HB). Die Evangelische Kirche HB stellte in Österreich bereits im Jahr 1999 homosexuelle Partnerschaften mit heterosexuellen gleich.

In Deutschland hat Baden als erste von 20 Landeskirchen die Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren im April 2016 eingeführt. Seither folgten acht weitere Landeskirchen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema