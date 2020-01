Kirchenreform: Vorentscheidung fällt heute

Ab 8.30 Uhr versammeln sich heute, Samstag, mehr als 200 haupt- und ehrenamtliche Kirchenmitarbeiter aus ganz Oberösterreich im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels zu einem Diözesanforum, um noch einmal über das Modell der geplanten Strukturreform in der Diözese Linz zu diskutieren und eine Vorentscheidung zu treffen: Denn kurz vor Mittag findet eine geheime Abstimmung statt, ob ausgehend von den bisher 39 Dekanaten rund 40 neue Pfarren mit jeweils durchschnittlich 14 Pfarrgemeinden gebildet werden sollen.

Die geheime Wahl ist jedoch nicht bindend, sondern hat lediglich empfehlenden Charakter für den Linzer Bischof Manfred Scheuer. Denn laut Kirchenrecht kann nur der Oberhirte einer Diözese eine derart weitreichende Entscheidung treffen. Scheuer hofft dennoch auf eine "größtmögliche Zustimmung", sagte aber zuletzt in den OÖNachrichten auch, dass es "ein Wunder wäre", sollte die Strukturreform gelingen – Nachsatz des Bischofs: "Ich glaube an Wunder."

Hirtenprinzip und Machtfrage

Selbst überzeugte Kritiker der Reform erwarten jedoch, dass es bei der Wahl eine "ganz große Zustimmung" geben wird. Einer von ihnen ist ein Mühlviertler Pfarrer, der heute gegen die Reform stimmen wird und ungenannt bleiben möchte. Er gehört der reformkritischen Initiative von etwa 75 konservativen Priestern an, die Briefe an Bischof Scheuer und an den Vatikan-Botschafter in Wien, Erzbischof Pedro López Quintana, gesandt haben, um die Strukturreform zu verhindern. Die Hauptkritik der konservativen Priesterinitiative richtet sich gegen die im Reformmodell vorgesehene Leitung der geplanten 40 Pfarren durch jeweils ein Dreierteam, bestehend aus einem Pfarrer und zwei hauptamtlichen Laien, die für die Seelsorge und die Verwaltung zuständig sein würden. "Es wäre besser gewesen, das Hirtenprinzip beizubehalten, damit in wirklich jeder Pfarrgemeinde ein Priester vor Ort ist", sagt einer der konservativen Priester, der vor einer "Machtkonzentration" der neuen Pfarrer gegenüber den verbleibenden Priestern warnt.

Konservative hoffen auf Rom

Sollte die Strukturreform jedoch im Einklang mit dem Kirchenrecht sein, dann würde die Priesterinitiative ihren Widerstand aufgeben. "Wir hoffen aber, dass es nach dem Besuch des Bischofs in Rom noch zu einer anderen Lösung kommt."

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at