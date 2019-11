Kirchenreform: "Phase der Entscheidung in der Diözese Linz beginnt"

„Wir haben versucht zu zeigen, wie die Strukturreform anhand des Beispiels Dekanat Freistadt funktionieren könnte. Und wir haben festgestellt: Es könnte klappen“, sagt Generaldechant Slawomir Dadas, der die Arbeitsgruppe „Option zeitgemäße Strukturen“ leitet. Wie berichtet, sollen aus den bisher 39 Dekanaten, also kirchlichen Verwaltungseinheiten in Oberösterreich, künftig etwa 40 Pfarren mit insgesamt 487 Pfarrgemeinden werden. Die Zustimmung unter den Delegierten sei laut Pastoralamtsdirektorin Gabriele Eder-Cakl, die den Zukunftsweg „Kirche weit denken“ leitet, „groß“ gewesen.

Am Beispiel Freistadt sei klar geworden, dass das Personal in den künftig 14 Freistädter Pfarrgemeinden gut aufgeteilt würde. „Keine Pfarrgemeinde muss Angst haben, dass sie allein gelassen wird oder nur mit Ehrenamtlichen arbeiten muss“, sagt Dadas. Durchgespielt wurde etwa, wie die hauptamtlichen Mitarbeiter den neuen Pfarrgemeinden zugeteilt und wie die neuen Seelsorgeteams, denen Priester, hauptamtliche Seelsorger und ehrenamtliche Engagierte angehören können, aussehen würden.

Dass der aktuelle Dechant von Freistadt, der Neumarkter Pfarrer Klemens Hofmann, automatisch der neuen Freistädter Pfarre mit ihren 14 Pfarrgemeinden als Pfarrer vorstehen wird, ist nicht geplant. „Er kann sich bewerben, wie jeder andere Priester auch“, sagt Generaldechant Dadas. Auch für die anderen beiden Leitungspositionen, den Verwaltungs- und Pastoralvorstand, werde es einen Bewerbungs- und Auswahlprozess geben. Zusammen mit dem Pfarrer bilden sie zu dritt den Pfarrvorstand, der jeweils eine neue Pfarre mit durchschnittlich 14 Pfarrgemeinden „kollegial“ führen soll.

Kirche stehe vor „Riesenumbruch“

Hinter dem Reformprozess stecke laut Zukunftsweg-Leiterin Eder-Cakl immer die Frage, wie Christsein heute strukturell und inhaltlich funktionieren könne. Dazu hat Franz Gruber, Rektor der Katholischen Privat-Universität Linz und theologischer Begleiter der Strukturreform, drei inhaltliche Schwerpunkte vorgestellt, mit der der Reformprozess mit Leben erfüllt werden soll: Spiritualität, Solidarität und Qualität. „Wenn die Lust auf Kirche oder Religion sinkt, dann bedeutet das nicht, dass die Sehnsucht nach Sinn und Spiritualität aufhört – im Gegenteil“, sagt Gruber.

Die Frage sei jedoch, wie die katholische Kirche als etablierte Organisation nahe bei den Menschen und wirksam in der Gesellschaft sein könne. Für Eder-Cakl muss die Kirche dort sein, wo auch die Menschen sind: „Und das ist in der Plus City genauso wie auf einem Festival oder beim Martinsfest, wo junge Familien an die Kirche andocken.“ Das werde eine zentrale Herausforderung der Strukturreform, mit der jedoch auch jene gestärkt und entlastet werden sollen, denen der Glaube bereits vertraut ist.

Hinsichtlich der Qualität „performe“ die Kirche in Sachen Glaubwürdigkeit im Moment nicht optimal und stehe vor einem Riesenumbruch, räumt Rektor Gruber ein. Deshalb soll der Reformprozess auch die Frage beantworten, wie es möglich sein wird, den Spagat zwischen Pluralität und Einheit der Kirche hinzubekommen. „Es muss die Haltung und Fähigkeit entstehen, dem anderen wirklich sein Christsein zu zugestehen und von ihm zu lernen“, sagt Gruber. „Das ist keine selbstverständliche Tugend, auch nicht in unserer weltlichen Gesellschaft.“

„Phase der Entscheidung beginnt“

Für Zukunftsweg-Leiterin Eder-Cakl beginnt nun die „Phase der Entscheidung“: Bis Ende November haben die 220 Delegierten des dritten Diözesanforums, darunter etwa 150 Mitglieder der Priester-, Pastoral-, Dechanten-, und Diakonenräte sowie etwa 70 Vertreter der Frauenkommission, der Caritas, der Orden, der Katholischen Jugend und der Katholischen Hochschulgemeinde etc., Zeit, erneut Rückmeldung zum Reformprozess abzugeben. Dann wird eine zweite Version des Handbuchs zur Strukturreform verfasst, das im Jänner an die Delegierten verschickt wird. „Das ist wie bei einem Gesetzestext die zweite Lesung“, erklärt Eder-Cakl.

Beim vierten Diözesanforum am 25. Jänner sollen dann die rund 220 ehren- und hauptamtlichen Kirchenmitarbeiter über die Umsetzung der Strukturreform abstimmen. Sollte das Votum positiv ausfallen, dann wird sich Bischof Manfred Scheuer mit seinen Leitungsgremien beraten und bis Ende Februar eine Entscheidung treffen.

Frühestens im September könnten dann bis zu sieben „Pionierpfarren“ mit der Umsetzung der Strukturreform in der Diözese Linz starten. Ein Jahr später dürften erste Gründungen der neuen Pfarren möglich sein. Pro Jahr könnten dann etwa zehn alte Dekanate in Pfarren umgewandelt werden. Damit würde die Strukturreform frühestens 2024, spätestens 2026 abgeschlossen sein.

