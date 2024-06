Kirchdorfer Maibaum stürzte auf Apotheke - 12-Jähriger verletzt

Der Maibaum stürzte nicht in die geplante Fallrichtung, sondern drehte sich und fiel in die Fassade einer Apotheke, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage einen Bericht von "ORF Oberösterreich". Im Fallen durchtrennte der Baum ein über den Häusern gespanntes Stahlseil und dieses verletzte einen Burschen leicht am Fuß.

Rund 100 Besucher hatten sich Sonntagvormittag zum Maibaum-Umschneiden auf dem Stadtplatz in Kirchdorf an der Krems versammelt. Als der Baum umgeschnitten wurde, fuhr laut ORF eine Windböe in den Stamm und sorgte dafür, dass er die Fassade eines Gebäudes erwischte. Die Fassade und ein Vordach aus Glas wurden beschädigt. Die Feuerwehr führte die Aufräumarbeiten durch.

