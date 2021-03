Kirchdorf: Geburtstagsfeier der Grund für steigende Corona-Zahlen?

Während es Grund zur Hoffnung gibt, dass die Kurve im Bezirk Perg abflacht, steigt sie im Bezirk Kirchdorf deutlich an. "Es gibt mehrere Fälle in Schulen, in Horten und Kindergärten, die Fallzahlen nach oben treiben", sagt die Kirchdorfer Bezirkshauptfrau Elisabeth Leitner im OÖNachrichten-Gespräch.