Kirchdorf: Noch eine Zeugenbefragung und zwei Gutachten ausständig

"Der Beschuldigte wurde einvernommen, er stellt sämtliche Vorwürfe in Abrede", sagt Melanie Kurz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr. Zudem hat ein erstes neuropathologisches Gutachten ergeben, dass der Sturz, wegen dem ein 89-Jähriger Patient ins Krankenhaus Kirchdorf gebracht wurde, eine "plausible" Bedingung gewesen sein, die zum Tod geführt habe und nicht eine Überdosis des Schmerzmittels Vendal - die OÖN haben ausführlich berichtet.

Genau das wird aber dem Arzt vorgeworfen. Er soll in zwei Fällen eine tödliche Überdosis verabreicht haben, eben bei dem 89-Jährigen in der Nacht auf den 20. Dezember und bei einem 65-Jährigen eine Woche zuvor. Der Leichnam des 65-Jährigen konnte nicht mehr obduziert werden, er war bereits eingeäschert worden, als die Vorwürfe erhoben wurden. Die Verteidigung des Arztes geht von einer Einstellung des Verfahrens aus. Da der Tod bei einer Überdosierung sehr rasch eintritt, der Patient aber erst acht bis zehn Stunden nach der Medikamentengabe verstorben ist, könne das Handeln des Arztes "nicht kausal" für das Versterben gewesen sein, so der Anwalt des Beschuldigten, Alois Birklbauer.

Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Wie berichtet, sind noch zwei Gutachten ausständig - ein toxikologisches und eine Sachverständigen-Gutachten. Letzteres soll klären, ob das Vorgehen des Mediziners "lege artis" - also den Regeln der ärztlichen Kunst entsprechend - ist. Auch eine Zeugeneinvernahme ist noch ausständig. Diese soll aber "zeitnah" stattfinden, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Erst danach und nach Einlagen der Gutachten werde eine Entscheidung getroffen, ob das Verfahren eingestellt oder Anklage erhoben wird.

Lesen Sie auch: Klinikum Kirchdorf: Aufsichtsrat will Antworten

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Eidenberger Leiterin Online/Digitale Medien und Oberösterreich/Regional Barbara Eidenberger