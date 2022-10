Kinopreise stark angestiegen

Ein Nachmittagsausflug ins Kino am Wochenende: Plätze in der letzten Reihe für ein Elternteil und ein zwölfjähriges Kind, dazu mittlere Popcorn und ein halber Liter Cola. Ausgehend von diesem Beispiel verglich die Abteilung Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich elf Kinos im ganzen Bundesland.

Die Preisunterschiede zwischen dem billigsten und dem teuersten Angebot sind hoch: Während ein oben beschriebener Kinobesuch im Stadtkino Gmunden insgesamt 21,30 Euro kostet, bezahlen Kinobesucher im Diesel Kino Braunau 33,30 Euro – satte 12 Euro mehr. Laut der Arbeiterkammer gab es dort seit dem Vorjahr eine Preissteigerung um 52 Prozent.

Popcorn teurer als Tickets

Bei acht von elf der ausgewählten Kinos liegt der Gesamtpreis bei 23 Euro oder darunter. Neben dem Diesel Kino Braunau kommt der Besuch im Cineplexx Linz mit 27,30 Euro und im Hollywood Megaplex in der Plus City (28,50 Euro) am teuersten.

In den Star Movie Kinos in Peuerbach, Regau, Ried, Wels und Steyr ist der Preis für Popcorn und Cola mit 7,90 Euro jeweils höher als die Kosten für die Tickets. Die fallen für Erwachsene und ein zwölfjähriges Kind mit 7,50 Euro gleich hoch aus, wie auch im Stadtkino Gmunden (7,90 Euro). Mit 14,50 Euro zahlen Erwachsene im Diesel Kino Braunau fast das Doppelte.

Für die Verpflegung (mittlere Popcorn und ein halber Liter Cola) zahlen Filmfans im Cineplexx Linz mit 9,30 Euro den höchsten Preis. Demgegenüber sparen sich Besucher des Kinotreffs Leone in Bad Leonfelden oder des Miniplex Seewalchen bei derselben Bestellung mehr als drei Euro am Kinobuffet.

Unterschiedlicher Preisanstieg

Im September 2021 kostete dasselbe Angebot im Stadtkino Gmunden noch acht Prozent weniger, in den Star Movie Kinos wurde um vier Prozent verteuert.

Im Cineplexx Linz, einem der teureren Kinos, gab es eine geringfügige Erhöhung von 30 Cent.

Die Ergebnisse finden Sie unter ooe.arbeiterkammer.at/service/testsundpreisvergleiche