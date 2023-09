Kindesmissbrauch: Webcam-Täter aus Oberösterreich wegen Vergewaltigung angeklagt

Kindesmissbrauch per Mausklick: Auf Online-Portalen, die Live-Videochats anbieten, soll ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck dafür bezahlt haben, dass in Südostasien vor laufender Kamera kleine Kinder missbraucht werden. Die OÖN haben berichtet. Doch das ist nicht einmal der gravierendste Vorwurf, laut Anklage der Staatsanwaltschaft Wels soll der Beschuldigte in seiner Umgebung auch ein Mädchen unter 14 Jahren mehrfach vergewaltigt haben, zwei weitere soll er sexuell schwer missbraucht