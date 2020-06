Er soll in knapp 20 Jahren mehr als 100 Buben sexuell missbraucht haben. Am Mittwoch ist ein Arzt aus dem Salzkammergut deshalb zu 13 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Ebenso wenig wie jener Beschluss, den der Schöffensenat zusätzlich fällte: Demnach soll das Haus des Angeklagten auf einem Seegrundstück konfisziert werden, das Eigentum also auf den Staat übergehen. In Juristenkreisen wird diese Entscheidung heftig diskutiert. Grundlage für