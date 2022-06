Kinderuni: Jetzt noch die letzten Plätze sichern

Andreas Kupfer, "Rektor" der Kinderuni Oberösterreich, zeigt sich hochzufrieden: "Man merkt, dass nach der Pandemie der Wunsch nach dem analogen Lernen sehr groß ist", sagt der Obmann des Instituts für Angewandte Umweltbildung (IFAU), das die Kinderuni organisiert.

Trotz der guten Buchungslage gibt es aber noch an allen Standorten – Linz, Wels, Ennstal und Hagenberg – Restplätze. Für die Science Holidays in Steyr und dem Almtal gibt es Wartelisten. In Linz wurde das Angebot sogar um zehn Kurse erweitert.

Derzeit haben sich ca. 2100 Kinder für 441 Kurse bei 500 Vortragenden angemeldet. "Es schaut derzeit nach einem Rekordjahr aus", sagt Kupfer.

Das Motto der Kinderuni ist heuer "Wissen schafft Neugierde". Über mehrere Disziplinen hinweg – von der Physik bis zur Philosophie – wird die Rolle der Wissenschaft beleuchtet. "Wir haben ja in der Pandemie eine sehr intensive Auseinandersetzung zu dem Thema erlebt. Das wollen wir aufgreifen", sagt Kupfer.

Eine Anmeldung ist auch bei ausgebuchten Veranstaltungen sinnvoll. "Wir arbeiten die Wartelisten ab und versuchen, alle Kinder unterzubringen."

Anmeldung im Internet unter kinderuni-ooe.at