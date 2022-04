Der Prozess gegen einen 58-jährigen Zahnarzt, der Tausende kinderpornografische Aufnahmen besessen und seine Ordinationsgehilfinnen beim Umziehen in der Umkleidekabine heimlich gefilmt haben soll, ist am Mittwoch wieder ohne ein Urteil zu Ende gegangen. Drei Zeugen sind trotz Ladung nicht erschienen. Zudem bezweifelt der Verteidiger, dass es sich bei den beim Zahnarzt sichergestellten Bilddateien - die Rede ist von 10.000 - um kinderpornografische Darstellung handle. Daher sollen in der