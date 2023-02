Kindergartenhelfer gesucht: Förderungen werden erhöht

Insgesamt 250 offene Stellen gab es Ende Jänner in den Kindergärten, Krabbelstuben und Horten in Oberösterreich. Allein 100 davon entfielen auf Helfer, die in allen Einrichtungen fehlen.

Ein Grund dafür sind die hohen Ausbildungskosten, die sich viele Interessierte nicht leisten können, sagte Silvia Luger-Linke, Ausbildungsleiterin am WIFI. Um Kindergartenhelferin zu werden, muss ein sechsmonatiger Kurs absolviert werden, der dort etwa 2600 Euro kostet.

Erhöhung um 300 Euro

Um mehr Menschen die Ausbildung zu ermöglichen, nimmt das Land Oberösterreich nun Geld in die Hand: Den Teilnehmern werden bis zu 60 Prozent der Kurskosten ersetzt. Die Förderbeiträge sind auf maximal 2200 beziehungsweise 2700 Euro begrenzt, sie wurden um jeweils 200 bzw. 300 Euro erhöht. Gefördert werden Arbeitnehmer, Wiedereinsteiger nach der Karenz sowie geringfügig Beschäftigte oder arbeitslose Menschen. Auch Akademikern wird ein Teil der Ausbildung bezahlt, sofern sie monatlich nicht mehr als 3000 Euro brutto verdienen.

Die Maßnahme ist Teil des Pakets, auf das sich das Land und die Gewerkschaft im Dezember geeinigt hatte. Im Zuge einer Plakatkampagne mit dem Slogan "Das Kinderland OÖ sucht dich" soll die erhöhte Ausbildungsförderung bekannt gemacht werden.

"Jedes Kind, das eine Betreuung braucht, soll auch einen Platz bekommen", sagte Bildungslandesrätin Christine Haberlander. Kleinere Gruppen und ein Ausbau der Öffnungszeiten seien nur durch mehr Personal zu erreichen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.