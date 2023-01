Kindergarten wegen Fliegerbombenverdacht evakuiert

Eine vermeintliche Fliegerbombe löste gestern in Wels eine großräumige Evakuierung aus: Bei Bauarbeiten in der Durisolstraße hob ein Baggerfahrer einen Gegenstand aus der Erde, der optisch stark an eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert.

Weil es in der Vergangenheit bereits häufiger Bombenfunde in dem Areal gegeben hatte, war bereits ein Experte für Kriegsrelikte vor Ort. Er befürchtete, dass durch die Grabungen der Zünder der Bombe beschädigt worden war. Er alarmierte sofort die Polizei, woraufhin Sprengstoffexperten der Polizei und der Entminungsdienst des Bundesheeres anrückten.

Direkt an dem Fundort führt auch eine Gasleitung vorbei, die ganz Wels versorgt. Außerdem befindet sich ein Fernwärmekraftwerk in der Nähe. Aufgrund der akuten Gefahr wurde das Gebiet großräumig gesperrt, mehrere umliegende Gebäude – darunter auch ein Kindergarten – mussten evakuiert werden. Insgesamt wurden mehrere Hundert Menschen in Sicherheit gebracht.

Nach weiteren Begutachtungen gaben die Sprengstoffexperten schließlich Entwarnung: Es handelte sich bei dem Fundstück nicht um eine Bombe, sondern um einen täuschend ähnlichen Gegenstand, der bisher nicht näher identifiziert werden konnte. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden aufgehoben, die evakuierten Gebäude wieder geöffnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper