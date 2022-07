Kindergarten-Personalnot: Haberlander sucht Dialog

Angesichts des nahenden Herbsts fordern Kindergartenträger und Pädagoginnen-Vertreter Maßnahmen, um den Personalmangel in den Kindergärten zu bekämpfen. Wie die OÖN berichteten, ringen viele Häuser darum, ausreichend Pädagoginnen für die Gruppenleitung zu finden. Einige Leiterinnen und Leiter bangen bereits darum, im Herbst alle Gruppen aufsperren zu können.

Gefordert werden zum Beispiel ein niedrigerer Betreuungsschlüssel – derzeit müssen eine Pädagogin und eine Hilfskraft bis zu 25 Kinder betreuen – und Stipendien für Menschen, die im zweiten Bildungsweg die elementarpädagogische Ausbildung machen wollen. Auch eine dritte Betreuungskraft pro Gruppe erachten die kirchlichen Kindergartenträger als sinnvoll, um das Personal zu entlasten und so mehr Menschen im Beruf zu halten.

Als zuständige Landesrätin hat Christine Haberlander (VP) bereits vor einigen Monaten eine "Dialogtour" gestartet. In regelmäßigen Abständen trifft sie sich mit Experten sowie Arbeitgeber- und -nehmervertretern. "Im Rahmen meiner Tour finden Gespräche mit den gestaltenden Kräften im Bereich der Kinderbildung und -betreuung statt, um über Bedürfnisse und Chancen zu sprechen – mit dem Ziel, daraus Verbesserungen für die Kinder, das Personal und die Eltern zu erreichen", sagt die Landesrätin auf Anfrage der OÖN.

Im Vorjahr waren Fortschritte beim Ausbau der Kinderbetreuungsplätze zu verzeichnen: So stieg die Zahl der betreuten Kinder in insgesamt 1307 Einrichtungen im Vergleich zum Vorjahr um 645 auf 66.389 Kinder an. 55 zusätzliche Gruppen wurden im Bundesland geschaffen.

Besonders stark der Zuwachs bei den Krabbelgruppen: Ihre Zahl stieg um 52 auf insgesamt 726. Mit Start des Kindergartenjahres 2021/22 wurden dort 6930 Kinder unter drei Jahren betreut, also um 688 mehr als noch im Jahr zuvor.