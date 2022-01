"Kindergärten werden einfach in der Luft hängen gelassen"

Männer in Kindergärten – da denkt man zuallererst an Väter, die ihren Sohn oder ihre Tochter vorbeibringen. Doch dieses Klischee stimmt nur noch bedingt. Insgesamt 14 Kindergartenpädagogen gibt es derzeit etwa in Linz – in den Horten sind 19 Männer beschäftigt –, in ganz Oberösterreich arbeiten in Krabbelstuben, Kindergärten und Horten insgesamt 10.526 Menschen, davon sind 277 Männer.