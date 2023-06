Kinderbetreuung: Oberösterreich wieder unter den Schlusslichtern

Alljährlich veröffentlicht die Statistik Austria die Zahlen zur Kinderbetreuung. Österreich ist noch immer davon entfernt, die EU-Vorgaben zu erreichen. Demnach hätte bereits bis 2010 jedes dritte Kind unter drei Jahren eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen sollen. Ein Wert, der mit 13 Jahren Verspätung langsam in Reichweite ist. In den Jahren 2022/23 besuchten in Österreich 29,9 Prozent der Kinder zwischen null und drei Jahren eine Krippe.

Die EU schraubte im Vorjahr die Vorgaben weiter nach oben. Bis 2030 sollen entsprechend dem sogenannten "Barcelona-Ziel" 45 Prozent der unter Dreijährigen eine Betreuungseinrichtung besuchen. Österreich scherte hier aus: Es wurde eine Quote von 31,9 Prozent vereinbart.

Regionale Unterschiede

Regional gibt es große Unterschiede. Wie üblich führt Wien: Dort besuchen 42 Prozent der Kleinsten eine entsprechende Betreuungseinrichtung. Über dem Schnitt liegen auch das Burgenland, Vorarlberg und Niederösterreich. Das Schlusslicht ist die Steiermark mit einer Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen von 19,9 Prozent. In Oberösterreich ist sie mit 20,8 Prozent nicht wesentlich höher. Oberösterreich liegt damit auf dem vorletzten Platz.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander sah die Zahlen dennoch positiv. Oberösterreich habe eine Aufholjagd gestartet, in den letzten zehn Jahren habe sich die Quote nahezu verdoppelt. Würde man die Tageseltern hinzuzählen, dann wären 23,4 Prozent der Kinder unter drei Jahren in Betreuung, rechnete Haberlander vor. "Im Vorjahr wurden bereits 100 neue Gruppen geschaffen und auch heuer können weitere rund 100 neue Gruppen etabliert werden", freute sich die VP-Landesrätin.

Frauenministerin Susanne Raab (VP) sprach gar von "Spitzenwerten" in der Kinderbetreuung. In allen Bundesländern läge die Betreuungsquote bei den Drei- bis Sechsjährigen bei über 90 Prozent, sagte sie. Die Fünfjährigen müssen freilich verpflichtend eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen. Raab versprach, den Ausbau der Kinderbetreuung weiter voranzutreiben, sie verwies auf die zusätzlichen Mittel in Höhe von einer Milliarde Euro, die den Ländern dafür zur Verfügung gestellt würden.

Ein Armutszeugnis

Die Neos interpretierten die Statistik gänzlich anders. Neos-Familiensprecher Michael Bernhard sprach von einem "Armutszeugnis". "Die Länder außer Wien lassen berufstätige Mütter und Väter und die Kinder im Stich und nehmen den Eltern die Freiheit, selbst entscheiden zu können, ob und wie viel sie arbeiten", sagte er und forderte eine Trendumkehr.

Denn abseits der Betreuungsquoten sind auch die Öffnungszeiten entscheidend. In Wien sind über 90 Prozent der Kinderbetreuungsplätze mit einem Vollzeitjob für die Eltern vereinbar. In Oberösterreich und Niederösterreich ist nur jeder vierte offerierte Kindergartenplatz mindestens 45 Stunden in der Woche und 47 Wochen im Jahr geöffnet.

