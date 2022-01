Kinderbetreuung: Erfolgt der Ausbau schnell genug?

Bei den Drei- bis Fünfjährigen lag Oberösterreich 2020/21 laut Statistik Austria mit einer Betreuungsquote von 93,7 Prozent zwar über dem Bundesschnitt (92,6 Prozent). Beim Angebot an vollzeittauglicher Betreuung gebe es aber viel Nachholbedarf, bemängelte gestern Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl. Ernüchternd sei die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen. Hier ist Oberösterreich mit 17,8 Prozent gemeinsam mit der Steiermark Schlusslicht (Bundesschnitt 27,6 Prozent). Kritik am "schleppenden Ausbau" kam gestern auch von SPÖ, Grünen und Neos. LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) wies darauf hin, dass in den vergangenen fünf Jahren rund 300 zusätzliche Gruppen in Kindergärten und Horten geschaffen worden seien – und allein 2022 weitere 100 Gruppen dazukämen.

Bundesgeld "nicht abgerufen"

Die Neos kritisieren scharf, dass Oberösterreich 2018/19 von rund 22 Millionen Euro, die der Bund für den Kinderbetreuungsausbau zur Verfügung stellte, nur 17,8 Millionen abgerufen hat. Neos-Landeschef Felix Eypeltauer spricht von "einem Skandal" und kündigt eine Anfrage an Haberlander an. Das Bildungsministerium weist darauf hin, dass die Zahlen nur 2018/19 beträfen. Final abgerechnet werde die Ausschöpfung erst am Ende der Vereinbarungsperiode 2018-22.