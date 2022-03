"Kinder wissen nicht, wann sie ihren Vater wiedersehen"

Als der Anruf kam, dass Kriegsvertriebene aus der Ukraine nach Österreich zu holen seien, zögerte Manfred Menges nicht. Gemeinsam mit seinem Kollegen Frank Fonferek setzte er sich in einen Bus und machte sich auf die rund 1100 Kilometer lange Fahrt von St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Eferding) an die polnisch-ukrainische Grenze. Rund 40 Stunden später waren sie wieder zurück, mit sieben Geflüchteten an Bord.

Rund 1200 Vertriebene aus der Ukraine sind dem Land zufolge derzeit in 14 Quartieren in Oberösterreich untergebracht, weitere 2000 dürften privat untergekommen sein. Es sind Menschen wie Manfred Menges, die dazu beigetragen haben.

"Wir haben seit zwölf Jahren einen Vertriebspartner in der Ukraine", erklärt Menges, der den Bereich Medical Systems der Firma Sanova in Gallspach (Bezirk Grieskirchen) leitet. "Als der Krieg ausgebrochen ist, haben wir ihnen gesagt, wenn sie Hilfe brauchen, holen wir sie." Der Anruf ließ nicht lange auf sich warten. Also fuhren Menges und Fonferek los, in einem Bus, den ihnen der Sportverein zur Verfügung gestellt hatte. Es sollte fast zwei Tage dauern, bis sie mit vier Frauen und drei Kindern wieder in St. Marienkirchen waren. Zwei Personen wollten zu Verwandten nach Italien weiterreisen. Für die fünf weiteren – eine Ärztin, die mit ihren Kindern, ihrer Schwägerin und der Mutter geflohen war – suchte Menges eine Unterkunft: "Zwei Bekannte, Birgit und Bernhard Pölzlberger, haben kostenlos eine Wohnung in Wels zur Verfügung gestellt." Er half, die Wohnung einzurichten und die Familie anzumelden, organisierte Deutschunterricht und unterstützt die Ärztin und ihre Schwägerin bei der Arbeitssuche. "Sie sind froh, in Sicherheit zu sein", sagt Menges. "Aber wenn die Kinder zeichnen, sind die Bilder sehr düster. Und sie wissen nicht, wann sie ihren Vater wiedersehen, er ist in der Ukraine. Sie können nur mit ihm telefonieren."

Der Krieg in Europa mache betroffen, dazu komme der persönliche Bezug zur Ukraine, erklärt Menges seine Hilfsbereitschaft – und warum er darüber berichten möchte: "Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen helfen."

73 Waisenkinder im Attergau

Nach einer tagelangen Reise sind gestern 73 Waisenkinder im Alter zwischen sieben und 18 Jahren aus der Ukraine in St. Georgen im Attergau angekommen. Sie wurden gemeinsam mit vier Lehrerinnen und einer Krankenschwester aus Lwiw (Lemberg) in zwei Bussen nach Österreich gebracht. "Sie sind überglücklich, dass sie endlich vom Krieg weg sind", sagte eine Betreuerin.

Spendenkonto

Das Spendenkonto des Roten Kreuzes OÖ für dessen humanitäres Engagement in der Ukraine: AT83 3400 0002 0011 3654 SWIFT: RZ00AT2L, Verwendungszweck: Ukraine