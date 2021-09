Heimunterricht statt Schule: 1072 Kinder sind in Oberösterreich bereits für das anstehende Schuljahr abgemeldet worden. 2019/2020 – dem letzten vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie – waren es nur 206 gewesen. Damit hat sich die Zahl der Abmeldung verfünffacht. Dieser bedenkliche Trend zeichnet sich auch in in anderen Bundesländern ab: In Niederösterreich gibt es bisher 1400 Abmeldungen, in der Steiermark sind es 1000. In Salzburg kam es mit 380 Abmeldungen zu einer Vervierfachung.