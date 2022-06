Kinder von Feuer eingeschlossen: Nachbar wurde zum Lebensretter

In einem Einfamilienhaus war ein Brand ausgebrochen. Drei Kinder und zwei Erwachsene waren von den Flammen eingeschlossen. Ihr Nachbar stieg die Fassade empor, schlug ein Fenster im obersten Stockwerk ein, um zu ihnen zu gelangen - und verletzte sich dabei selbst schwer. Er musste ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen werden, die Familie wurde leicht verletzt. Sie hatte von dem sich ausbreitenden Brand nichts mitbekommen.

Kinder und Erwachsenen dürften sich in den oberen Stockwerken des Hauses aufgehalten haben. Das Feuer dürfte laut Feuerwehr in der Küche im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Erst der Nachbar entdeckte die Flammen. Er war es auch, der die Feuerwehr alarmierte.

„Als wir am Einsatzort ankamen, stand die Küche schon in Vollbrand“, sagt Wolfgang Stockinger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Moosdorf. „Das Feuer hatte sich schon massiv ausgebreitet.“ Verstärkung wurde angefordert, zwei Feuerwehren begannen gleich mit den Löschmaßnahmen. Sie waren es auch, die den schwer verletzten Nachbar entdeckten. Er hatte die Familie bereits in Sicherheit gebracht. „Der Mann hatte sich beim Einschlagen der doppelten Fensterscheibe schwer verletzt. Er blutete stark“ sagt Stockinger. „Zum Glück haben wir bei unseren Leuten auch ein paar Sanitäter dabei, die haben den Nachbarn gleich verbunden. Er hat der Familie wohl das Leben gerettet.“ Das Notarztteam des Hubschraubers übernahm später die Versorgung des Mannes. Die drei Kinder und zwei Erwachsenen wurden nur leicht verletzt, zur Abklärung wurden auch sie ins Spital gebracht. 137 Mann von Feuerwehr, Rettung und Polizei standen im Einsatz.

Auch Brand in Steyr ausgebrochen

Nur eine Stunde später musste auch in Steyr die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand ausrücken. Der Brand war im zweiten Stock eines mehrstöckigen Wohnhauses ausgebrochen. Verletzte gab es laut der Feuerwehr Steyr nicht. Eine Person war eingeschlossen, die Einsatzkräfte konnten sie über das Stiegenhaus retten. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf den dritten und vierten Stock verhindern. Eine Katze kam in den Flammen ums Leben.