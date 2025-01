Kinder verprügelt: Sechseinhalb Jahre Haftstrafe für Welser (38)

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil der Angeklagte in Berufung geht. (vowe)

Wegen des Deliktes der fortgesetzten Gewaltausübung gegen seine drei eigenen Kinder ist ein 38-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, weil der Angeklagte angekündigt hat, in Berufung zu gehen.

Wie berichtet wurde dem Mann vorgeworfen, seine Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren über einen langen Zeitraum immer wieder geschlagen und schwer misshandelt zu haben. Laut Anklage ging er auf die Kinder mit Fäusten, Gürteln und einem Schuhlöffel los. Seiner Tochter soll er eine volle Bierflasche an den Kopf geworfen haben, sodass sie das Bewusstsein verlor. Demnach kam es zu den Übergriffen von Herbst 2017 bis Februar 2018 und von August 2019 bis Oktober 2022. Der Fall wurde im Jahr 2023 vom Jugendamt zur Anzeige gebracht.

Einschlägige Vorstrafe

Es stellte sich heraus, dass sich der Angeklagte in dem Zeitraum bereits wegen eines Gewaltdeliktes strafbar gemacht und eine zweijährige Freiheitsstrafe bekommen hatte. Auf diese hatte der Schöffensenat gestern Bedacht zu nehmen und sprach wegen der Gewalt an den Kindern eine Zusatzstrafe in der Höhe von viereinhalb Jahren aus.

