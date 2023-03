Kinder töten ein Kind: Wie konnte es dazu kommen, Herr Primar?

Luise wurde zwölf Jahre alt. In Freudenberg herrschen Trauer und Entsetzen über die Tat.

Der Oberstaatsanwalt von Koblenz spricht von einer "sehr außergewöhnlichen Tat". Sie sind Schulkinder, das Mordopfer und die Tatverdächtigen. Die beiden Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren haben gestanden, ihre zwölfjährige Bekannte getötet zu haben. Luises Leiche wurde am Sonntag in einem Wald nahe der deutschen Kleinstadt Freudenberg entdeckt, nachdem sie ihre Eltern am Abend zuvor als vermisst gemeldet hatten. Laut Obduktion ist die Schülerin infolge zahlreicher Messerstiche verblutet.