"Kinder brauchen Hilfe im Internet "

LINZ. Schörflinger Polizist schrieb Ratgeber über Gefahren und Schutz in der digitalen Welt.

Heute erscheint der Ratgeber von Alexander Geyrhofer. Bild: Michael Appelt

In seinem heute erschienen Buch "Kinder sicher im Internet" (Verlag edition a) will der Schörflinger Polizist Alexander Geyrhofer (55) auf die digitalen Gefahren aufmerksam machen. Was Eltern beachten sollen und welche Ausrede er nicht gelten lässt, erzählt er im Interview.

Wie kommt ein Polizist dazu, ein Buch zu schreiben?

Ich bin seit mehr als 18 Jahren in der Gewaltprävention und in der Cybercrimeprävention in Schulen tätig. Bei Elternabenden und bei Workshops mit Schülern hat sich gezeigt, dass Eltern und Pädagogen oft wenig Medienkompetenz haben. Ich will wachrütteln und ein Ratgeber für Worst-case-Situationen sein.

Welche derart dramatischen Situationen haben Sie im Laufe Ihrer Tätigkeiten miterlebt?

Etwa den Fall eines Mädchens, das in einer Nacht hunderte Whatsapp-Nachrichten mit der Aufforderung erhielt, dass es sich umbringen soll, da es nichts wert sei. Oder den eines Burschens, der von einer Frau über ein Fakeprofil angeschrieben und aufgefordert wurde, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen und diese zu filmen. Anschließend wurde er mit diesem Material erpresst.

Viele Eltern sind nicht in der digitalen Welt aufgewachsen und fühlen sich außerstande, ihre Kinder im Internet zu begleiten. Ist diese Entschuldigung für Sie nachvollziehbar?

Nein. Denn sie zeigen ihnen ja auch, wie man sich beim Zebrastreifen verhält und geben ihnen Sturzhelme und Protektoren – doch mit dem Smartphone lassen sie ihre Kinder alleine.

Wo gibt’s Nachhilfe in Sachen Internet und deren Gefahren?

Etwa auf www.saferinternet.at oder www.klicksafe.de.

Ihre wichtigsten Ratschläge für Eltern?

Sich für die digitale Welt der Kinder zu interessieren und ihnen gegenüber dies auch kundzutun, aber auch nicht überzureagieren. Und bei möglichen Wesensveränderungen zu handeln: etwa bei ersten Anzeichen den Verlauf im Explorer und temporäre Internetdaten zu kontrollieren. (nieg)

