Bub (7) von Mitschüler mit Schere schwer verletzt

Der oberösterreichischen Bildungsdirektion liegt ein Protokoll der Schulleiterin über den Vorfall vor. Demnach wird davon ausgegangen, dass der Sechsjährige "unabsichtlich" in die Oberlippe seines Mitschülers geschnitten habe. Im Unterricht sei es darum gegangen, dass die Kinder ein Puzzle ausschneiden. Die Klassenlehrerin habe sofort Erste Hilfe geleistet und die Rettungskette in Gang gesetzt, der Bub sei von der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

In einem Online-Bericht wird von Elternseite der Vorwurf erhoben, dass es sich um einen vorsätzlichen gewalttätigen Übergriff gehandelt habe und die Klassenlehrerin zu diesem Zeitpunkt gar nicht anwesend gewesen sei. Das sei aber laut den Erhebungen der Direktorin falsch, teilt eine Sprecherin der Bildungsdirektion auf Anfrage von nachrichten.at mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper