Kind und zwei Lenker bei Pkw-Kollision auf A25 verletzt

Eine 44-jährige irakische Staatsbürgerin aus Linz fuhr gegen 22 Uhr mit ihrem Pkw auf der A25, der Welser Autobahn, in Richtung Linz. Auf dem Beifahrersitz saß ihr 13-jähriger Sohn. Aus noch unbekannter Ursache stieß ihr Wagen im Bereich Weißkirchen an der Traun mit dem Auto eines 25-jährigen Welsers zusammen. Das Fahrzeug der Frau wurde dabei rechts gegen die Leitplanke geschleudert. Der Pkw des Welsers überschlug sich und blieb quer über beide Fahrstreifen auf dem Dach liegen. Die beiden Lenker und der 13-Jährige wurden an der Unfallstelle vom Notarzt versorgt und danach mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht.