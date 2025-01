Kind (12) wurde Finger wieder angenäht: "Die nächsten Tage sind entscheidend"

Es waren dramatische Stunden, die ein zwölfjähriger Bub und sein Vater am Donnerstag in Vöcklabruck erleben mussten. Beim Spalten von Brennholz trennte sich der Schüler den Mittelfinger seiner rechten Hand ab. Der Schwerverletzte wurde daraufhin am Waldesrand von Rettung und Notarzt erstversorgt und zunächst ins Spital gebracht. Schließlich wurde er in den Linzer MedCampus geflogen, wo ihm der Finger in einer Notoperation angenäht wurde.