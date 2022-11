Verhaftungen: Kiloweise Kokain im Salzkammergut verkauft

Seit Anfang des Jahres wurde aus der Vöcklabrucker Suchtgift-Szene bekannt, dass große Mengen Kokain im Bezirk Vöcklabruck in Umlauf gebracht werden. Nach umfangreichen Ermittlungen des KKD (Koordinierter Kriminaldienst) Vöcklabruck konnten nun als Haupttäter ein 46-jähriger aus Regau, ein 36-jähriger aus Schörfling, eine 31-jährige aus Schörfling und ein 48-jähriger aus Seewalchen als Subverteiler ausgeforscht werden.

Am 17. April konnte der 46-Jährige bei der Rückreise von einer Suchtgiftschmuggelfahrt von Belgien in Vöcklabruck festgenommen werden. Im Gepäck hatte er ein Kilogramm hochwertiges Kokain. Bei einem weiteren koordinierten Zugriff wurden auch die angeführten Subverteiler festgenommen und etliche Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Abstellraum als Suchtmittelbunker

Im Zuge der Hausdurchsuchungen wurde ein als Abstellraum getarnter Suchtmittelbunker entdeckt, in dem eine Cannabisaufzuchtanlage abgestellt war. Die Erhebungen ergaben, dass der 36-Jährige aus Schörfling mehrmals Cannabis angebaut hatte. Auch wurden im Suchtmittelbunker neben der Aufzuchtanlage zahlreiche Suchtmittelutensilien sichergestellt.

Deutscher Pensionist war Kokain-Lieferant

Durch die weiteren Erhebungen konnte ein 73-jähriger deutscher Staatsbürger, der bis zuletzt in Belgien wohnte, als Lieferant des 46-Jährigen ausgeforscht werden. Der 73-Jährige wurde wegen einer internationalen Festnahmeanordnung an seiner belgischen Wohnanschrift festgenommen, Mitte Juli nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Haupttäter geständig

Der 46-jährige Haupttäter zeigte sich im Zuge seiner Einvernahmen geständig, im Zeitraum von April 2020 bis April 2022, bei insgesamt vier Schmuggelfahrten, eine Gesamtmenge von etwa 2,5 Kilogramm Kokain im Straßenhandelswert von rund 250.000 Euro von Belgien bzw. Deutschland nach Österreich geschmuggelt zu haben. Insgesamt wurden noch weitere 32 Subverteiler und Konsumenten der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.