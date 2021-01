"Kill Kurz": Diversion für Oberösterreicher nach Drohungen gegen Kanzler

Für viele Menschen ist die Corona-Situation zermürbend, für manche gar so sehr, dass sie die Fassung völlig verlieren. So ein 45-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Linz-Land, der im November 2020 auf Facebook die Ermordung des Bundeskanzlers Sebastian Kurz gefordert haben soll. Der Mann musste sich am Montag wegen des Delikts der "Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen" verantworten, wofür bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe drohen.

Denn der Facebook-Nutzer hatte sein Profil mit dem Schriftzug "Kill Kurz" versehen. Unter einem Artikel, in dem es um die Abschaffung der sogenannten Hackler-Regelung ging, soll der Lagerarbeiter dann gepostet haben, der Bundeskanzler solle "geschlachtet" werden. Dieser Forderung verlieh der Mann noch zusätzlich Ausdruck, indem er seinen Kommentar mit acht Messer- bzw. Schwertsymbolen versah.

"War emotional sehr anstrengend"

Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Beim Prozess versuchte er sich zu rechtfertigen. Es tue ihm leid. "Die zweite Hälfte des Vorjahres war für mich emotional sehr anstrengend", sagte der Angeklagte vor Gericht. Kurzarbeit, finanzielle Probleme, dass er seine Freunde nicht regelmäßig treffen konnte und privater Ärger haben ihm demnach zugesetzt. Auch die Corona-Maßnahmen hielt er offenbar für überzogen: "Ich habe mich informiert, wie es wirklich abläuft", indem er mit Sanitätern und der Betriebsärztin gesprochen habe, sagte er. Am Ende der Verhandlung sah der Mann aber ein, dass er seine Kritik lieber sachlich hätte äußern sollen. Er habe bei den Postings "überhaupt nicht überlegt", gestand er ein. "Hätte ich ein paar Mal durchgeschnauft und überlegt, wäre es sicher anders g’rennt." Seinen Facebook-Account habe er mittlerweile gelöscht.

Das Gericht sah von einer Vorstrafe ab und bot dem 45-Jährigen stattdessen eine Diversion in Form einer Geldbuße von 1000 Euro an. Wenn er diesen Geldbetrag bis zum 15. April einzahle, dann werde das Verfahren eingestellt, entschied Richter Clemens Hödlmoser.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.