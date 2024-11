"Ich gehör dazu" – Mehr Inklusion für behinderte Kinder gefordert

"Kinder und Jugendliche mit Behinderung werden auch oft von ihrem Umfeld 'behindert'", sagt Oberösterreichs Kinder- und Jugendanwältin Christine Winkler-Kirchberger. Anlässlich des internationalen Tages der Kinderrechte will die Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJA) besonders auf die Rechte dieser vulnerablen Gruppe aufmerksam machen.

Besonders wichtig ist der KiJA, Maßnahmen umzusetzen, die die Inklusion in der Schule fördern. So soll es mehr Mittel geben, die ermöglichen, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch in der Regelschule integriert werden können. Weiters wird unter bestimmten Voraussetzungen für Jugendliche mit Behinderungen ein Rechtsanspruch auf das elfte und zwölfte Schuljahr gefordert. Für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen fordert man die Möglichkeit einer Verlängerung des Kindergartenbesuchs vor Schuleintritt.

Mehr Informationen für Eltern

"Der Alltag von Kindern mit Behinderungen und ihren Familien ist oft alles andere als einfach. In schwierigen Situationen kann ein offenen Gespräch entlastend wirken", sagt Manuela Brendel, Teamleitung der Beratung in der KiJA. Um den Eltern und Bezugspersonen auch Informationen auf breiter Basis zur Verfügung zu stellen, gib es ab sofort eine neue Broschüre mit dem Titel "Ich gehör dazu!"

Die Broschüre entstand in Kooperation mit der Caritas, die ihr Fachwissen und Praxiserfahrungen einbringt. "Leider kommen Eltern oft erst zu uns, wenn sie mit dem Angebot an Anlaufstellen schon überfordert sind", sagt Barbara Schinnerl von der Caritas. Das Infomaterial in der Broschüre soll ihnen ab sofort einen besseren Überblick über Angebote und Ansprechpartner geben, damit die Kinder und Jugendlichen optimale Begleitung erhalten.

