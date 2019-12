Kfz-Steuern: Je höher der CO2-Ausstoß, desto höher sind die Kosten

Zusätzlich zur Motorleistung wird künftig auch der CO2-Ausstoß von Kraftfahrzeugen herangezogen, um die Normverbrauchsabgabe (NoVA) und die motorbezogene Versicherungssteuer zu berechnen. Das Jahr 2020 bringt einige Neuerungen für Autofahrer, Experten des ÖAMTC liefern einen Überblick.

Ab 2020 müsse der Normverbrauch von neuen Autos verpflichtend nach dem neuen Testverfahren WLTP in den Verkaufsunterlagen angegeben werden, sagt Martin Grasslober vom ÖAMTC. Das neue Testverfahren zur Bestimmung der Schadstoff- und CO2-Emissionen beeinhalte mehr Beschleunigungs- und Bremsvorgänge, was einen "realitätsnäheren" Normverbrauch widerspiegle. Für Neuwägen sollen der neue Normverbrauch und die ermittelten CO2-Emissionen ab April auch in den Zulassungsscheinen zu finden sein. Bei Scheckkarten-Zulassungsscheinen werden die neuen Werte auf dem Chip gespeichert.

"Verschärfung des CO2-Malus"

Mit der Umstellung auf das neue WLTP-Messverfahren komme es auch zu Veränderungen bei der NoVA. "Ob mehr oder weniger NoVA fällig wird als früher, hängt vor allem von den CO2-Emissionen ab. Die Verschärfung des CO2-Malus trifft Autos mit höheren Emissionen stärker. Es lohnt sich also umso mehr, einen möglichst effizienten Pkw zu kaufen", sagt Grasslober. Achtung: Auch die NoVa für Motorräder werde anhand des Kohlendioxid-Ausstoßes neu errechnet.

Ebenso anhand dieser Emissionen wird ab 1. Oktober 2020 die motorbezogene Versicherungssteuer für Pkw-Neuzulassungen errechnet. Sowohl die Leistung in PS als auch die Emissionen werden dann einkalkuliert, ähnlich erfolge die neue Berechnung bei Motorrädern. "Ab Oktober 2020 hängen damit alle direkten Steuern auf neuzugelassene Pkw und Motorräder von den CO2-Emissionen ab", sagt Grasslober. Zudem ändere sich ab März 2020 das Begutachtungsintervall für das Pickerl bei erstmals zugelassenen Motorrädern, wie der ARBÖ informiert.

3-2-1-Intervall für Motorräder

Der bisher jährliche Überprüfungsrhythmus werde an das 3-2-1-Intervall von Pkw angepasst: ein neues Zweirad muss künftig erstmals nach drei, dann nach zwei und danach jährlich überprüft werden.