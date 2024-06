Keuchhusten: Drei Babys in Oberösterreich lebensgefährlich erkrankt

„Wir mussten in den vergangenen Wochen gleich drei Babys – alle unter zwei Monaten alt – intensivmedizinisch betreuen, weil sie an Keuchhusten leiden“, sagt Oberärztin Ariane Biebl von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am Kepler Universitätsklinikum. Eines des Kinder liege nach wie vor auf der Intensivstation. Bei ihm musste das Blut zweimal ausgetauscht werden, da sich die weißen Blutkörperchen im Rahmen der Infektion unkontrolliert vermehrt haben. Ein zweites Kind befindet sich in „einer sehr schwierigen Situation“, da durch den Husten ein Blutgefäß im Kopf geplatzt ist. Der dritte kleine Patient leidet an einer angeborenen schweren Muskelschwäche und muss nun im Rahmen seines Keuchhustens wieder mit Maske in der Atmung unterstützt werden.

Impfen ab 9. Lebenswoche

Keuchhusten, auch Pertussis genannt, wird durch das Bakterium Bordetella pertussis verursacht. Pertussis wird durch Tröpfcheninfektion übertragen und ist hochansteckend. „Bei ungeimpften Säuglingen und Kleinkindern führt Pertussis zu schweren Atemwegsinfekten mit typischen heftigen Hustenattacken“, sagt Ariane Biebl. „Weil man erst ab der neunten Lebenswoche impfen kann, wurde Keuchhusten in allen Fällen von Erwachsenen auf das Kind übertragen – und nicht umgekehrt“, sagt Biebl und appelliert an alle werdenden Mütter, sich noch in der Schwangerschaft gegen Keuchhusten impfen zu lassen, da dieser Schutz auf das Kind übergeht. Diese Impfung wird auch offiziell empfohlen. Auch alle Familienangehörigen und enge Kontaktpersonen sollten sich ebenfalls vor der Geburt eines Kindes den Impfstatus überprüfen und ergänzen lassen.

Seit dem Vorjahr steigen die Fälle der hochansteckenden Erkrankung, im Vorjahr wurden österreichweit 2780 Fälle gemeldet. „Diese Zahl wird heuer sicherlich höher sein“, sagt Biebl. Das namensgebende keuchende Geräusch der Erkrankung entsteht aufgrund der geschwollenen Atemwege beim Einatmen. Für gesunde Erwachsene ist eine Infektion weniger gefährlich.

„Sehr gefährlich ist Keuchhusten – wie gesagt – für Säuglinge. Diese fallen nicht unbedingt mit Husten auf, sondern hören auf zu trinken und werden schlapp. Gefährlich sind dann Atemaussetzer, die durch die Infektion verursacht werden, insbesondere im Schlaf. „Neugeborene und kleine Säuglinge sollten bei jeder vermeintlich harmlosen Erkältung auf Keuchhusten untersucht werden“, rät Ariane Biebl. Die Erkrankung wird oft, wenn überhaupt, erst spät erkannt, und wird oft durch Erwachsene oder Geschwisterkinder übertragen. Eine Impfung senkt das Ansteckungsrisiko deutlich. Kommt es trotzdem zur Krankheit, sind die Symptome milder. Das Problem ist, dass die Impfung nach einigen Jahren nicht mehr so gut wirkt. Daher sind Auffrischungsimpfungen wichtig.

Infos zur Impfung

Die Impfung wird im Rahmen der 6-fach-Impfung im 3., 5. und 11.-12. Lebensmonat verabreicht und ist kostenfrei.

verabreicht und ist kostenfrei. Im Schulalter wird eine Kombinationsimpfung mit Diphtherie, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung im 7.-9. Lebensjahr wiederholt.

wird eine mit Diphtherie, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung wiederholt. Nach der Grundimmunisierung im Säuglingsalter und Auffrischungsimpfung im Schulalter soll bis zum vollendeten 60. Lebensjahr eine Auffrischungsimpfung mit Keuchhusten als Kombinationsimpfstoff mit Diphtherie, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung alle zehn Jahre erfolgen.

