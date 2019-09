Kernphysiker Helmut Rauch ist gestorben

WIEN. Helmut Rauch ist laut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) im Alter von 80 Jahren gestorben. Der in Krems in Niederösterreich geborene Sohn eines Bundesbahn-Beamten dissertierte 1965 als einer der ersten Studenten am Atominstitut der österreichischen Universitäten. Sein Fachgebiet war Neutronen- und Reaktorphysik, in dem er sich 1970 habilitierte. Anfang 1974 gelang dem Physiker ein bahnbrechendes, oft als nobelpreiswürdig bezeichnetes Experiment: Er konnte nachweisen, dass nicht nur Lichtteilchen Welleneigenschaften besitzen, sondern auch massive Teilchen wie Neutronen. Sein sogenannter Neutronen-Interferometer war Grundlage für zahlreiche weitere wichtige Experimente. Immer wieder soll der Naturwissenschaftler für den Physik-Nobelpreis nominiert gewesen sein.

Zur Weltspitze verholfen

Doch im Rampenlicht stand der spätere Präsident des Wissenschaftsfonds FWF nie gerne. Auch die Anwendbarkeit seiner Arbeiten stand für ihn nicht im Vordergrund, sondern "die Lust des Naturwissenschaftlers am Wissen schlechthin." Er hat in seinem Leben mehr als 300 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und mit seinem bahnbrechenden Experiment der Neutronen-Interferometrie der Quantenoptik mit Materiewellen zum Durchbruch verholfen. Damit wurde ein Wissenschaftsgebiet eröffnet, auf dem österreichische Physiker heute zur Weltspitze zählen. Zu seinen bekanntesten Schülern gehört Experimentalphysiker Anton Zeilinger, der Präsident der ÖAW. "Mit Helmut Rauch verlieren wir einen der führenden Experimentalphysiker. Seine Intuition hat ihn immer wieder neue Fragen stellen lassen. In Gesprächen zeigte er immer wieder eine beispielhafte Offenheit gegenüber neuen Ideen. Dies war stets, auch wenn er diese Ideen manchmal nicht teilte, von einem tiefen, ermunternden Respekt begleitet", sagt Zeilinger zum Tod seines Doktorvaters. Die ÖAW verliere mit Helmut Rauchs Tod einen herausragenden Wissenschaftler, heißt es auf der Homepage der Akademie der Wissenschaften.