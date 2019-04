"Kennst mich?" Pensionisten mit Neffentrick um 100.000 Euro betrogen

LINZ/GALLNEUKIRCHEN. Eine Anruferin gab sich als eine "alte Bekannte" aus und betrog so einen Pensionisten um 100.000 Euro. Die Polizei Polizei warnt jetzt vor einer neuer Betrugswelle.

"Es war längere Zeit Ruhe, und jetzt probieren sie es plötzlich wieder mit dieser Masche": Gerald Sakoparnig, Leiter der Abteilung Betrugsbekämpfung im Landeskriminalamt, ist verärgert. Grund dafür sind dreiste Telefonbetrüger, die nun erneut in Oberösterreich zugeschlagen und zwei ahnungslose Pensionisten um ihre Ersparnisse gebracht haben. Ein weiterer Versuch schlug fehl, nachdem ein potenzielles Opfer rechtzeitig Verdacht schöpfte und die Polizei informierte.

"Kennst mich?"

Es war gegen 9.30 Uhr, als am vergangenen Dienstag bei einem 81-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung das Festnetztelefon läutete. Am anderen Ende meldete sich sofort eine Frauenstimme mit den Worten "Kennst mich?"

Weil der Pensionist meinte, die Stimme einer Bekannten zu erkennen, begann er, mit der Anruferin zu plaudern. Diese erzählte ohne Umschweife von einer misslichen Lage, in der sie sich gerade befände: Sie sei gerade dabei, in Linz eine Wohnung zu kaufen, wofür sie kurzfristig von ihm 100.000 Euro benötige. Da es einen weiteren Kaufinteressenten gebe, dränge die Zeit, sagte die vermeintliche Bekannte mit deutschem Akzent und gab an, gerade in einer Linzer Rechtsanwaltskanzlei zu sitzen. Sie versicherte dem Pensionisten, dass er das Geld bis 17 Uhr wieder zurückbekommen werde.

Sofort eilte der Pensionist zu mehreren Banken und hob insgesamt 100.000 Euro von diversen Konten ab. Anschließend fuhr er, wie ihm die Anruferin das aufgetragen hatte, nach Gallneukirchen, um dort der "Mutter des Rechtsanwaltes" den Betrag zu übergeben.

Am vereinbarten Übergabeort im Stadtzentrum wartete bereits eine etwa 50-jährige, rund 1,70 Meter große Frau mit dunklem, schulterlangem Haar und dunklem Teint. Die "Geldbotin" nahm das in zwei Säcken verstaute Geld ohne viele Worte rasch an sich und verschwand zu Fuß zwischen zwei Gebäuden. Der Pensionist wurde erst stutzig, als er wenig später seine Bekannte anrief und diese ihm erklärte, sie befinde sich im Ausland und wisse nichts von dem angeblichen Deal. Daraufhin erstattete der 81-Jährige Anzeige.

Mit derselben Masche ist, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits sechs Wochen zuvor ein weiterer Oberösterreicher um viel Geld und Schmuck betrogen worden. Der Täter hatte sich als Cousin des 77-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land ausgegeben und telefonisch um 28.000 Euro für einen Grundstückskauf gebeten.

Übergabe im Ausland

Der Oberösterreicher raffte 18.000 Euro Bargeld sowie Schmuck zusammen. Gemeinsam mit seiner Frau fuhr er kurz darauf zur vereinbarten Übergabe nach Vyssí Brod ins benachbarte Tschechien, wo sie bereits vom angeblichen Sohn des Notars auf einem Parkplatz erwartetet wurden. Auch dieser "Bote" konnte sich unerkannt aus dem Staub machen.

Keinen Erfolg hatte hingegen jener Anrufer, der sich tags davor bei einem Senior aus dem Bezirk Linz-Land als "alter Bekannter" vorstellte. Nachdem er Geld wollte, das ebenfalls in Tschechien übergeben werden sollte, beendete der Linzer das Telefonat und meldete den Vorfall der Polizei.

Ermittlungsleiter Sakoparnig erkennt anhand der drei Fälle eine weitere Dimension der bekannten Betrugsmasche: "Neu ist, dass die Übergabe nicht in anonymen Städten, sondern in kleinen Orten oder gar im Ausland stattfindet." Er ruft die Bevölkerung erneut zur Wachsamkeit auf: "Wenn am Telefon Geld gefordert wird, handelt es sich immer um Betrug. Da gibt es nur eines: Sofort auflegen!"

So können Sie sich schützen:

Die Betrüger sind meist gut geschult. Daher sollte man sich erst gar nicht in ein Gespräch verwickeln lassen, rät Gerhard Sakoparnig, Leiter der Abteilung Betrug im LKA, und warnt: Oftmals melden sich die Betrüger mit einer Frage: "Kennst du mich?", "Weißt du, wer hier am Telefon ist?" Wer darauf mit einem Namen eines vermeintlichen Verwandten oder Bekannten antwortet, bietet dem Betrüger den perfekten Einstieg.Sobald ein Anrufer am Telefon eine Geldforderung stellt, sofort auflegen: "Denn dabei handelt es sich mit Sicherheit um eine Betrugsanbahnung", sagt Sakoparnig.



