Keinen Führerschein, aber Drogen konsumiert - zwei Unbelehrbare erwischt

Eine Streife der Landesverkehrsabteilung war am Mittwoch mit dem Schwerpunkt "Drogen im Straßenverkehr" unterwegs. Im Zuge dieser Streife wurde gegen 11 Uhr auf der Gallspacherstraße in Grieskirchen ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Auto angehalten. Er war den Beamten zuvor durch ein eigenartiges Überholmanöver aufgefallen. Der Mann wies sich mit seinem Führerschein aus. Doch schnell war den Beamten klar, dass dem Lenker die Lenkberechtigung bereits vor zwei Jahren entzogen wurde. Er hatte jedoch den Führerschein als verloren gemeldet und ihn nie abgegeben. Der Mann wies außerdem deutliche Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung auf, so die Polizeimeldung. Bei einer klinischen Untersuchung wurde von einer Ärztin dessen Fahruntauglichkeit festgestellt.

In Wels wurde gegen 16 Uhr ein 28-jähriger Welser mit seinem Auto wegen dessen riskanter Fahrweise angehalten und kontrolliert. Dabei gab er an, dass er seinen Führerschein vergessen habe. Erneut wurde festgestellt, dass auch ihm der Führerschein bereits vor mehreren Jahren entzogen wurde. Nach längerem leugnen gab er zu, auch aufgrund der augenscheinlichen Symptome, dass er wenige Stunden zuvor Heroin konsumiert habe. Eine klinische Untersuchung verweigerte der Lenker.

Beiden Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt, die Fahrzeugschlüssel abgenommen und den Behörden angezeigt.