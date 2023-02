Keine Vignette: Mühlviertler legte auf Autobahnauffahrt Retourgang ein

Zu einem kuriosen Fahrmanöver hat sich ein Pkw-Lenker am Dienstagnachmittag entschieden, um einer Strafe zu entgehen. Nun wird er erst recht angezeigt.

Der 46-Jährige aus dem Bezirk Freistadt war gegen 16:30 Uhr im Stadtgebiet von Linz unterwegs und fuhr im Bereich der Hafenstraße auf die A7 in Richtung Wien auf. Nach rund 60 Metern dürfte ihm eingeschossen sein, dass er keine gültige Vignette besitzt.

Wohl um einer möglichen Strafe wegen des fehlenden Pickerls zu entgehen, entschied sich der Mühlviertler, den Fehler auszumerzen und setzte mitten im Feierabendverkehr zu einem riskanten Fahrmanöver an: Er legte den Retourgang ein und fuhr die gesamte Länge der Auffahrt zurück.

Einer Verkehrsstreife, die zur selben Zeit in der Gegend unterwegs war, war die kuriose Aktion nicht entgangen, sie hielt den Mühlviertler kurz darauf an. Er wird angezeigt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

