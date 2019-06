Keine Umweltprüfung für 110-kV-Leitung im Almtal

Seit Jahren versuchen Anrainer und einige Gemeinden, die geplante oberirdische 110-kV-Leitung zwischen Vorchdorf und Kirchdorf zu verhindern. Sie sprechen sich für eine unterirdische Leitung aus. Jetzt kam das Bundesverwaltungsgericht zu dem Entschluss, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig sei. Die Energie AG wird damit ihre Arbeiten, die sie im August eingestellt hat, "in einigen Wochen wieder aufnehmen", sagte ein Konzernsprecher zu den OÖNachrichten.

Konkret ging es im jüngsten Fall um die Frage, wie viel an Waldfläche gerodet werden müsste, um die Leitung errichten zu können.

In der Vorwoche fand nun am Bundesverwaltungsgericht eine mehrstündige Verhandlung dazu statt. Dass die zuständige Richterin binnen einer Woche den Berg an Akten abgearbeitet hat, überraschte sowohl Gegner als auch Befürworter der Leitung.

Laut Energie AG gehe man mit dieser Entscheidung davon aus, dass das neue Gesetz auch EU-rechtskonform sei. Die Gegner geben sich kämpferisch. In einer Aussendung kündigten sie an, den nächsten Schritt zum Verwaltungsgerichtshof zu tun.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vorchdorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.