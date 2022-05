Keine politischen Konsequenzen nach Alko-Unfall

Politische Konsequenzen soll es nämlich nicht geben. Das sei bei einem Gespräch mit Landes- und Bezirksparteileitung vereinbart worden.

Greil wollte, wie berichtet, nach einem Weinfest in seiner Heimatgemeinde Katsdorf (Bez. Perg) mit einem Elektroscooter unter Einfluss von 1,82 Promille Alkohol die Heimfahrt antreten.

Er stürzte nach wenigen Metern und verletzte sich selbst dabei am Auge. Eine Entschuldigung kam am nächsten Tag aus dem Krankenhaus. Greil habe versprochen, dass sich so ein Vorfall nicht wiederholen werde. Er wolle einen Beitrag für einen sozialen Zweck leisten. Damit sehe die Landespartei den Vorfall als erledigt an. Auch mit den Fraktionen im Katsdorfer Gemeinderat habe es Gespräche gegeben.