Keine Pause für die Helfer: Feuerwehren im Dauereinsatz

In den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung im Mühlviertel sind am Samstag mehrere Bäche über die Ufer getreten. Wiesen wurden überflutet, vereinzelt wurden Straßenabschnitte gesperrt.

Überflutete Keller, Sicherungen wegen akuter Hochwassergefahr, Vermurungen, Hangrutschungen, Wasserschäden, auf Straßen gestürzte Bäume: Aktuell stehen Feuerwehren im ganzen Land im Dauereinsatz.

Lesen Sie zur aktuellen Situation in Niederösterreich: Bewohner in Niederösterreich aus Häusern gerettet, Weststrecke gesperrt

Immer wieder heulten auch in der Nacht die Sirenen, kaum Pause hatten die Helfer der Feuerwehren in der Gemeinde Perg. In Schwertberg ging um 22:42 ein Alarm wegen eines überfluteten Kellers ein. Die Feuerwehren Saxen und Reitberg wurden in den frühen Sonntagmorgenstunden gerufen: Sicherungsdienst wegen Hochwassers. In Sankt Nikola an der Donau und Münzbach müssen aktuell Bäume von der Fahrbahn geräumt werden. Auch in Windhaag bei Perg stehen die Feuerwehrleute derzeit im Einsatz.

Bildergalerie: Der Dauerregen in Oberösterreich und seine Folgen (Foto: Manfred Fesl) Bild 1/136 Galerie ansehen

Auch im Bezirk Freistadt gab es kaum Nachtruhe für die Helfer. Neben etlichen Dachsicherungen wurden auch mehrere Gebäude überflutet. In Pregarten waren die Einsatzkräfte am Samstagabend wegen überfluteter Keller und Straßen im Einsatz. Auch in Tragwein und Rainbach im Mühlkreis wurden Keller überflutet, die Feuerwehren Hinterberg und Rainbach stehen aktuell noch im Einsatz. Um 7:35 Uhr ging bei der FF Kefermarkt ein Alarm ein: Auch hier wurde ein Keller mit Wasser geflutet.

Dauerregen und teils Sturm beschäftigen ganz Österreich. >> Den aktuellen Überblick gibt es im Liveblog

Bad Goisern im Bezirk Gmunden ist besonders von den Niederschlägen betroffen. Seit den frühen Morgenstunden folgt ein Alarm dem nächsten. Die FF Sankt Agatha ist wegen einer Hangrutschung im Einsatz, um 6:49 Uhr wurde sie zu einem überfluteten Keller alarmiert. In Altmünster muss aktuell eine Hangrutschung gesichert werden. Die Feuerwehr Bad Ischl wurde zu einem unter Wasser stehenden Keller gerufen.

In ähnlicher Mission sind derzeit auch viele Feuerwehren in Attnang-Puchheim, Hofkirchen im Traunkreis, Ried im Innkreis, Windischgarsten, Rohrbach und Seewalchen am Attersee im Einsatz - dort gingen Alarmierungen aufgrund überfluteter Keller ein.

Auch in Urfahr Umgebung gingen in der Früh Alarmierungen ein. In Puchenau muss derzeit ebenfalls ein Keller ausgepumpt werden. Ebenso in Gramastetten.

Feuerwehren in Alarmbereitschaft

Schon am Samstag wurden vorsorglich wurden erste Vorbereitungen zur Einrichtung von überregionalen Einsatzstäben gesetzt. In Schärding und Perg sowie im Landes-Feuerwehrkommando waren die Einsatzstäbe bereits aktiv. Die Feuerwehren des Landes stehen über das ganze Wochenende in erhöhter Alarmbereitschaft. Der Dauerregen schwächte wie prognostiziert in den Sonntagmorgenstunden ab, von einer Entwarnung könne aber keine Rede sein. Schon nach einer kurzen Pause soll es am Sonntagnachmittag wieder zu Regnen beginnen. Wenn auch deutlich weniger stark.

Dringende Empfehlungen des Landes-Feuerwehrkommandos:

Halten Sie sich von Wildbächen, Fließgewässern und überfluteten Flächen sowie Unterführungen fern

Nicht notwendige Autofahrten sowie Outdooraktivitäten sollten vermieden werden

Planen Sie Ausfälle im Straßen- und Schienenverkehr ein und rechnen Sie ggf. mit Unterbrechungen der Energieversorgung

Halten Sie Fenster, Türen und Dachluken geschlossen

Schützen Sie gefährdete Objektbereiche nach Möglichkeit mit Sandsäcken

Informieren Sie sich laufend über Hochwasserwarnungen und beachten Sie unbedingt die Anweisungen der zuständigen Behörden

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Die aktuellen Pegelstände - Stand Sonntag, 4 Uhr

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper