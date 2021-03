Keine Masken: Drei Lehrer entlassen

"Anders als Schüler können sich Lehrer nicht von der Maskenpflicht in der Schule befreien lassen. Sie müssen eine tragen, tun sie das nicht, ist das ein Verstoß gegen die Dienstpflicht", hieß es aus der Bildungsdirektion des Landes.

"Bemühungen scheiterten"

Weder während des Unterrichts noch in der Pause trug ein Pädagoge der privaten Mittelschule Marianum in Freistadt eine FFP2-Maske. "Es gab viele Bemühungen, ihn von der Einhaltung der geltenden Hygiene- und Präventionsmaßnahmen zu überzeugen, die jedoch scheiterten", so die Bildungsdirektion Oberösterreich. Dem Pädagogen wurde wegen Verstoßes gegen die Dienstpflicht gekündigt. Ebenso erging es zwei Lehrern aus den Bezirken Vöcklabruck und Wels-Stadt. Auch sie widersetzten sich den Hygienemaßnahmen und wurden aus dem Dienst entlassen. In drei weiteren Fällen waren die Gespräche mit der Bildungsdirektion von Erfolg gekrönt. Lehrkräfte aus den Bezirken Freistadt, Braunau und Steyr-Stadt konnten umgestimmt werden.

Zuletzt war ein Leiter dreier Volksschulen im Bezirk Grieskirchen vom Dienst freigestellt worden. Er nahm am 16. Jänner an einer Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wien teil und trug auch in der Schule keine Maske. Mittlerweile unterrichtet er wieder an einer Volksschule.

