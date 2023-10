Keine Bremsen, aufgerissene Reifen: Zahlreiche Strafen bei Schwerpunktkontrollen in Grieskirchen

Der Rindertransporter war in Ried gestartet und auf dem Weg nach Aserbaidschan. Den Beamten war das Sattelfahrzeug auf der A8 aufgefallen, weil es sich ganz offensichtlich in sehr desolatem Zustand befand. Das Fahrzeug wurde zur technischen Überprüfung zum Verkehrskontrollplatz Kematen am Innbach gebracht: Dabei wurden zahlreiche schwere Mängel an Zugfahrzeug und Anhänger festgestellt, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.

Beim Anhänger waren die Bremsen nahezu ohne Wirkung und die Bereifung so schwer beschädigt, dass die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen abgenommen und vor Ort eine Geldstrafe eingehoben wurde.

Mehr als 60 Anzeigen

Nicht nur das: Die Polizisten stoppten zudem einen Gefahrenguttransporter mit schweren Mängeln und einen Autotransporter mit einem Anhänger ohne jegliche Bremswirkung und mit aufgerissenen Reifen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen abgenommen.

Insgesamt wurden bei dieser Schwerpunktkontrolle mehr als 60 Anzeigen erstattet, bei fünf Fahrzeugen die Kennzeichen abgenommen und mehrere tausend Euro an Sicherheitsleistung eingehoben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.