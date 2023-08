"Keine Behörde nimmt jemandem zur Gaudi ein Tier ab"

Das Tierheim des oberösterreichischen Landestierschutzvereins in Linz ist voll. Ein Grund neben der Urlaubszeit und den Corona-Nachwehen: Immer wieder kommen Hunde in die Mostnystraße, die ihren Besitzern von der Behörde abgenommen wurden. "Meistens sind das Tiere mit schwieriger Vergangenheit, die nicht an jeden Hundehalter vermittelt werden können", sagt Tierheimreferentin Nora Sudra.