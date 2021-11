Keine Anmeldung: Heute startet die Impfaktion in den heimischen Spitälern

121.113 Impfdosen, so viele wie noch nie, bekommt das Land Oberösterreich diese Woche geliefert. Sie sollen auch in den Krankenhäusern des Landes zum Einsatz kommen, denn hier wird heute mit den anmeldefreien Impfungen begonnen.

Mehrere Stunden mussten Impfwillige vergangene Woche vor dem Linzer Einkaufszentrum "Passage" auf die Injektion mit dem Covid-Impfstoff warten. Und auch vergangenen Sonntag war der Ansturm in Seewalchen am Attersee gigantisch. Denn hier hatte die einzige Pop-up-Impfstraße in ganz Oberösterreich geöffnet.

Ab heute soll auch in den Spitälern des Landes geimpft werden, Ordensspitäler und die Krankenhäuser der Gesundheitsholding beteiligen sich gleichermaßen an der Aktion. Eine Anmeldung ist für die Impfung nicht notwendig, auch ein negatives Testergebnis nicht. Aber es besteht eine FFP2-Maskenpflicht.

"Die niedergelassenen Ärzte, das Rote Kreuz und unsere Spitäler machen es gemeinsam möglich, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen das bestehende Impfangebot noch einmal erweitern können", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander.

"Eindringlicher Appell"

Wo und wann an den jeweiligen Spitälern geimpft wird, ist auf der Website der OÖ Gesundheitsholding und den Internetseiten der einzelnen Ordensspitäler zu finden.

"Wir freuen uns sehr, dass der eindringliche Impfappell unserer Mitarbeiter gehört wurde", sagt Franz Harnoncourt, Geschäftsführer der Holding.

"Jeder weitere Stich entlastet unsere Krankenhäuser und deren Mitarbeitende, die inzwischen an ihre Leistungsgrenzen gehen", sagt Peter Ausweger, Geschäftsführer der Ordensspitäler-Koordination.

Ab morgen wird auch das PCR-Testangebot in Oberösterreich schrittweise ausgeweitet. Einerseits wird die Anzahl der PCR-Teststandorte erweitert, andererseits startet in den Bezirken Braunau, Freistadt, Ried und Schärding die Ausgabe von kostenlosen PCR-Gurgeltestsets in ausgewählten Spar-Märkten. Mit der Erweiterung der Teststandorte auf 35 stehen mittlerweile knapp 80.000 PCR-Tests pro Woche zur Verfügung.